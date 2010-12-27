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Андрей Панюков покинул футбольный клуб "Зенит"
Сегодня, 12:57
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Андрей Панюков покинул футбольный клуб "Зенит"

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Он перешел в "Урал" из Екатеринбурга.

Андрей Панюков покинул петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом 27-го июня сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.  

Теперь бывший игрок "Зенита" будет выступать за екатеринбургский "Урал". По условия контракта клуб из города на Неве сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока. 

Панюков был в составе "Зенита" с 2017-го года. В сезоне 2017/18  выступал за "Зенит-2". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, панюков, фк зенит, фк урал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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