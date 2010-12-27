Александр Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"

Защитник защищал цвета "Зенита" с 2005 года.

Бывший защитник петербургского "Зенита" Александр Анюков вошел в тренерский штаб команды в качестве помощника Сергея Семака. Соглашение с игроком рассчитано на один год и предусматривает возможность продления. Об этом сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".

Футбольный клуб "Зенит" приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с сине-бело-голубыми!,

–написали в пресс-службе "Зенита"

Анюков выступал за "Зенит" с 2005 года. В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Он единственный стал пятикратным чемпионом России, будучи игроком "Зенита" (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), а также выиграл Кубок УЕФА (2008), Суперкубок УЕФА (2008), два Кубка России (2010, 2016) и четыре Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016).

Фото: ФК "Зенит"