Андрей Малахов назвал размер своей зарплаты на "Первом канале"

Ведущий отметил, что больше зарабатывали только Иван Ургант и Владимир Познер.

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в интервью Собчак, сколько он получал во время работы на Первом канале, и назвал примерный размер заработка на "России 1". Интервью опубликована на YouTube-канале.

Малахов рассказал, что получал на Первом канале 50 тысяч долларов в месяц (3,2 миллиона рублей по текущему курсу). Больше его зарабатывали только Иван Ургант и Владимир Познер. В настоящий момент на "России 1" Малахов получает "равносильную" зарплату.

Андрей Малахов работал на Первом канале с 1992 года. На "России 1" он стал ведущим собственного ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Ранее Малахов назвал стоимость эскорт-услуг популярных блогерш.