Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Юноша не вернулся домой 18 января.

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи своего 16-летнего сына. Об этом сообщил телеканал "РЕН-ТВ".

По информации СМИ, постановщик написал заявление после того, как его ребенок не вернулся домой из Москвы, где он виделся с друзьями. Юноша отправился в столицу 18 января.

После того, как Кончаловский обратился в правоохранительные органы, мальчик нашелся. Оказалось, что он решил переночевать в гостевом доме, чтобы не будить родителей.

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