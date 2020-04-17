Андрей Аршавин рассказал, что не получилось у сборной России на Евро-2012

На том турнире наша команда заняла третье место в группе А.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин в интервью агентству "РИА Новости" поделился воспоминаниями от выступления национальной команды на чемпионате Европы в 2012 году.

Если сравнивать с Евро-2008, в том году мы были моложе, главный костяк команды. Поэтому мы сыграли тогда чуть получше. А в 2012-м, может быть, меньше запас был именно как у команды. То есть, больше игроков обоймы было в 2008-м, чем на том турнире. Ну и, на мой взгляд, нам чуть не повезло. Андрей Аршавин, экс-капитан сборной России

По итогам Евро-2016 сборная России заняла третье место в группе А и не смогла выйти в плей-офф турнира. Наша команда обыграла Чехию (4:1), сыграла вничью с Польшей (1:1) и уступила Греции (0:1).

Андрей Аршавин был капитаном сборной России. Он сыграл во всех трех матчах и отдал три голевые передачи, став лучшим ассистентом турнира.

Ранее стало известны подробности конфликта Дениса Глушакова и Романа Широкова на Евро-2016.

Видео: YouTube / Torres comps