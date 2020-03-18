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Андрей Аршавин подал в суд на бывшую жену

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Экс-футболист хочет сократить размер выплачиваемых алиментов.

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в суд на свою бывшую жену, телеведущую Юлию Барановскую.

Как сообщает журнал StarHit, Аршавин намерен сократить размер алиментов, которые получает Барановская на содержание троих детей. Последние несколько месяцев экс-полузащитник сине-бело-голубых выплачивал около 300 тысяч рублей на каждого ребенка.

"Дело передали по подсудности в Москву. В своем заявлении заявлении Аршавин Андрей Сергеевич требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей" - цитирует представителя суда StarHit.

Иск Аршавина к бывшей жене зарегистрирован в картотеке гражданских дел Савеловского районного суда Москвы. Заседание суда должно пройти 23 марта.

Ранее стало известно, что Аршавин выселил из дома другую бывшую жену, Алису Казьмину, вместе с ее дочерью.

Фото: YouTube / Arsenal TV

Теги: андрей аршавин, суд, юлия барановская
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,

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Любовь зла!!!

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