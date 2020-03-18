Андрей Аршавин обратился к болельщикам "Зенита"

А также ко всем школьникам и студентам России.

На официальной странице "Зенита" в VK появилось видео-обращение Андрея Аршавина к болельщикам. Бывший полузащитник сине-бело-голубых с марта 2019 года работает тренером детской команды до 15 лет в Газпром-Академии.

"В первую очередь, я хотел бы пожелать здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность, почаще мойте руки, берегите себя и своих родных. Отдельно хочу дать совет воспитанникам Газпром-Академии, а также всем школьникам и студентам нашей страны. Как тренер, советую вам поддерживать физическую форму и делать зарядку. Не забывайте о том, что впереди экзамены. Читайте книги, делайте уроки, не ленитесь. Желаю всем здоровья и побед" - сказал Аршавин.

Напомним, 17 марта по итогам заседания клубов было принято решение приостановить сезон РПЛ до 10 апреля. Также Российский футбольный союз наложил запрет на проведение всех футбольных соревнований, проходящих под его эгидой.

Ранее мы писали о том, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак также записал обращение к болельщикам в Instagram.

Видео VK / @zenit