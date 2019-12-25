Анатолий Цой заменил Воробьева в вокальном шоу на НТВ

Певец занял кресло жюри в финале проекта "Ты супер!".

В воскресенье, 15 ноября, в эфире телеканала НТВ состоялся финал четвертого сезона международного вокального шоу "Ты супер!". Все выпуски сезона судили четыре члена жюри: Елка, Диана Арбенина, Игорь Крутой и Алексей Воробьев.

В предыдущем выпуске передачи Воробьев признался, что не сможет больше продолжать съемки в проекте, так как ему предложили новую роль в большом голливудском фильме. Он отметил, что каждый раз, когда садится в кресло жюри "Ты супер!", ему везет, и его сразу же утверждают на роль.

Место Воробьева в финале занял певец, победитель шоу "Маска" на НТВ Анатолий Цой. Артист признался, что влюбился в каждого из участников проекта "Ты супер!".

"Они все безумно талантливые, светлые и с горящими глазами", - заявил Цой.

Российский международный телевизионный музыкальный проект "Ты супер!" выходит на телеканале НТВ с 2017 года. Участие в нем принимают талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей. В четвертом сезоне победителями стали сразу два участника из Республики Тывы – Денберел Ооржак и Ай-Кыс Кыргыс.

Ранее мы писали, что Алексея Воробьева пригласили в новый голливудский проект. В какой именно, певец не сообщил. Известно лишь то, что съемки будут проходить в Оклахома-Сити.

Фото: Instagram / anatoliytsoy_official