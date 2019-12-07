Анатолий Бышовец рассказал о проблемах "Зенита"

Бывший тренер сине-бело-голубых оценил игру команды в первых матчах после зимнего перерыва.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о первых матчах "Зенита" в 2020-м году. Команда Сергея Семака дважды сыграла вничью с "Локомотивом" и "Уфой" (оба раза - 0:0) и одержала победу над "Уралом" (7:1).

"Любая команда строится на лучших качествах своих футболистов, на организации игры, которая помогает им раскрыться, на сочетаниях, усиливающих их совместимость. Именно этого "Зениту" сейчас не хватает. Если анализировать матч с "Уфой", можно заметить, что позиционная атака петербуржцев была лишена креативности" - сказал Бышовец в интервью Russia Today.

Также Бышовец отметил, что команде потребуется серьезная перестройка. По его словам, "Зенит" может повторить судьбу московского ЦСКА - клуб до сих пор не нашел замену двум защитникам, Алексею и Василию Березуцким.

Напомним, Анатолий Бышовец тренировал сине-бело-голубых в период с 1997-го по 1998-й года.

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Фото: VK / @fclokomotiv