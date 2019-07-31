Бывший врач "Спартака" раскритиковал "Зенит"

Поводом стал баннер на матче с "Уралом".

Бывший руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов выложил пост в Instagram, в котором выступил с критикой в адрес "Зенита".

На одной из фотографий видна часть баннера, который повесили болельщики на матче с "Уралом". "Зенит" одержал разгромную победу со счетом 7:1. В составе хозяев отличились Сердар Азмун (хет-трик), Артем Дзюба (дубль), Малком и Себастьян Дриусси. Андрей Панюков забил единственный мяч в ворота сине-бело-голубых с пенальти.

"За "Зенит", простите, что? А если серьезно, есть один вопрос. Когда в Европе все остановят окончательно 17 марта, возникает дилемма: признание чемпионата недействительным или присуждение мест по текущему факту? Ни секунды не сомневаюсь, что в России признают "Зенит" чемпионом. Это будет возмутительное и наглое нарушение спортивного принципа. У "Краснодара", например, сохраняются шансы на первое место. У "Спартака" - на зону еврокубков. У "Ахмата" - побороться за выживание. И так далее. После этого не надо удивляться, что вся страна ненавидит газпромовских политпроектантов" - написал Вартапетов в instagram.

Напомним, на матче "Зенит" - "Урал" фанаты сине-бело-голубых исполнили кричалку "Мы все умрем".