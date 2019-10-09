Анастасию Заворотнюк парализовало. У актрисы развился парез

В среду, 9 октября. стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Ранее актриса покинула больницу на улице Щепкина. Заворотнюк поместили в медцентр, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.
По словам инсайдера, у актрисы развился парез правой части тела. Парализована правая рука. В настоящее время, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.
Врачи для Заворотнюк проводят занятия в зале эрготерапии. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета скорой
Ранее мы сообщали о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы.
instagram/ a_zavorotnyuk
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