Анастасию Заворотнюк парализовало. У актрисы развился парез

Актриса уехала в медцентр, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

В среду, 9 октября. стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Ранее актриса покинула больницу на улице Щепкина. Заворотнюк поместили в медцентр, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

По словам инсайдера, у актрисы развился парез правой части тела. Парализована правая рука. В настоящее время, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

Врачи для Заворотнюк проводят занятия в зале эрготерапии. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета скорой

Ранее мы сообщали о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы.

instagram/ a_zavorotnyuk