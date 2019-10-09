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Анастасию Заворотнюк парализовало. У актрисы развился парез

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Актриса уехала в медцентр, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

В среду, 9 октября. стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Ранее актриса покинула больницу на улице Щепкина. Заворотнюк поместили в медцентр, где восстанавливают тяжелобольных пациентов. 

По словам инсайдера, у актрисы развился парез правой части тела. Парализована правая рука. В настоящее время, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

Врачи для Заворотнюк проводят занятия в зале эрготерапии. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета скорой

Ранее мы сообщали о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы.

instagram/ a_zavorotnyuk

 

Теги: анастасии заворотнюк, культура, общество
Категории: Лента новостей, Общество, Культура,

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