Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного

Балерина похвасталась поездкой на машине вместе с неким Владимиром.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео с новым возлюбленным. Она заявила, что пара "не прячется", но все же близко лицо своего бойфренда показывать не стала.

Волочкова опубликовала кадры из машины. Она вместе с мужчиной на белом "Мерседесе" едет в неизвестном направлении. В руках у автора видео подушка, на которой стразами вышиты инициалы "А" и "В". Номера автомобиля со всеми семерками бывшая прима-балерина скрывать не стала.

Ранее женщина публиковала кадры с неким Олегом, но никогда не раскрывала его лица.

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Видео: Instagram / @volochkova_art