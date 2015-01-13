Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео с новым возлюбленным. Она заявила, что пара "не прячется", но все же близко лицо своего бойфренда показывать не стала.
Волочкова опубликовала кадры из машины. Она вместе с мужчиной на белом "Мерседесе" едет в неизвестном направлении. В руках у автора видео подушка, на которой стразами вышиты инициалы "А" и "В". Номера автомобиля со всеми семерками бывшая прима-балерина скрывать не стала.
Ранее женщина публиковала кадры с неким Олегом, но никогда не раскрывала его лица.
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Видео: Instagram / @volochkova_art
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