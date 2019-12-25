Анализы на коронавирус теперь можно сдать в Ленинградской области

Роспотребнадзор обеспечил регион необходимым количеством экспресс-тестов.

Главный государственный санитарный врач региона Ольга Историк рассказала об этапах процедуры: пациент должен сдать анализ на дому, после чего пробы отправляются на тестирование в "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" (Санкт-Петербург, улица Ольминского, д. 27). В случае спорного результата, анализы перенаправляются в новосибирский институт "Вектор".

Центры для помещения на карантин также доступны в поселке им. Морозова Всеволожского района, в городе Лодейное Поле и в поселке Глажево Киришского района. Ни в один из трех центров еще не поступало обращений.

Отметим, что сейчас в регионе под наблюдением врача находятся 117 пациентов, которые недавно вернулись из стран с наибольшим количеством зараженных. Симптомов коронавируса не выявлено ни у одного из наблюдаемых: тем не менее, все они помещены в условия двухнедельной изоляции.

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