Анализ на коронавирус у ребенка взяли прямо в парадной

Врачи превысили полномочия.

Петербурженка обратилась к омбудсмену по правам ребенка из-за врачей, которые взяли анализ на коронавирус прямо в парадной дома. Инцидент произошел в середине января с девочкой по имени Валя. Накануне малышка летала вместе с тетей на остров Хайнань. Девочка была дома 22 числа. Никаких признаков болезни у нее не наблюдалось. Однако неожиданно 30 января на порог квартиры пришли медики из 107 поликлиники. В этот момент ребенок находился дома один, но все равно открыл дверь незнакомцам. Об этом сообщили журналисты в "Комсомольской правде".

Как раз в это время я обычно возвращаюсь с работы. Поэтому дочка открыла дверь, даже не спросила, кто стоит в подъезде. Распахнула, а там четверо людей в масках и халатах прокомментировала мама девочки

По словам женщины, медики не попросили позвонить маме, а сразу стали "наезжать" на девочку с вопросами о том, была ли она в Китае. Они не стали ждать разрешения на обследование, а начали работу сразу в коридоре. У несовершеннолетней взяли образцы слюны, мазки из пазух носа. Позже в аппарате уполномоченного Светланы Агапитовой начали проверку по данному инциденту. Факт прихода врачей подтвердился. По словам чиновницы, в поликлинике признали, что их сотрудники превысили полномочия. Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее Piter.tv писал о том, что сбежавшую из Боткинской больницы в Петербурге пациентку оштрафуют.

Фото: Piter.tv

