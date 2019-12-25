Аналитики зафиксировали рост продаж новых автомобилей в Петербурге

В ноябре рост составил 18% по отношению к последнему месяцу осени 2019 года.

В Петербурге зафиксировали рост продаж новых автомобилей в Петербурге в течение 5 месяцев. Об этом рассказали эксперты агентства "Auto-Dealer-СПб".

Исследователи отмечают, что в Петербурге уже пятый месяц растут продажи автомобилей. В ноябре зафиксировали рост в 18%, а объем продаж достиг 14 982 автомобилей. Более того LADA установила рекорд для петербургского автомобильного рынка. Компания за месяц продала – 2642 машин.

Доля Северной столице на общем рынке продаж автомобилей в России за 11 месяцев составила 8,6%.

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Фото: Piter.tv