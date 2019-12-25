В Пулково остановили пассажира из Турции с грузом контрафактных сумок

На части сумок и рюкзаков были поддельные товарные знаки Chanel, MCM, Louis Vuitton.

В аэропорту Пулково таможенники остановили пассажира с грузом контрафактных сумок. Как рассказали в пресс-службе СЗТУ, гражданин прибыл в Петербург из Стамбула и проследовал по зеленому коридору, что предполагает отсутствие у пассажира товаров, нуждающихся в декларировании.

В багаже мужчину таможенные инспекторы обнаружили более 70 единиц сумок, кошельков и рюкзаков, на части которых были товарные знаки Chanel, MCM, Louis Vuitton. Пассажир пояснил, что сумки он вез из Турции себе, друзьям и родственникам. Специалисты направили запрос представителям правообладателей упомянутых товарных знаков, и по их заключению все рюкзаки и сумки оказались подделками.

Общая сумма ущерба правообладателям составила порядка 3,5 миллионов рублей, что является крупным размером. За незаконное использование чужого товарного знака грозит уголовная ответственность. Материалы дела передали в линейный отдел МВД в аэропорту Пулково.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге задержали трех дилеров за продажу наркотиков в даркнете.

Фото: пресс-служба СЗТУ