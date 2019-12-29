Доход упал почти в три раза.

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов. С 2012 года агрегаторами такси стали пользоваться в 6 раз больше, чем услугами таксистов. Этот показатель втрое снизил доход водителей. Об этом заявили аналитики из Высшей школы экономики после изучения рынка такси. Эксперты основывались на статистических данных Росстата, московского департамента транспорта. Также они изучили ответы онлайн-опроса более 1,5 тысяч пассажиров и сотни столичных шоферов. Результаты работы приведены в "РБК".

Побочным эффектом быстрого роста стали снижение качества вождения. Также клиентов часто не устраивает рост происшествий на дорогах во время поездки.

Ранее после ДТП пассажиру "Яндекс.Такси" выплатят 350 тыс. рублей.