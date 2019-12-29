После ДТП пассажиру "Яндекс.Такси" выплатят 350 тыс. рублей

После лечения в больнице пострадавшему требуется годовая реабилитация.

Петербуржец попал в ДТП, находясь в такси, и получил травмы. Пострадавший взыскал через суд компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей. Об этом 25 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В сентябре 2018 года Николай Ярчиковский заказал такси через приложение "Яндекс. Такси". На Васильевском острове автомобиль попал в аварию с участием двух других машин. В результате ДТП пассажир получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Мужчина на протяжении долгого времени находился на больничном, срок реабилитации составляет 12 месяцев. В ОГИБДД УМВД РФ по Василеостровскому району производство по делу об административном правонарушении прекратили, пострадавший обратился в суд. Ярчиковский пытался решить вопрос с компанией-перевозчиком, но его письмо было проигнорировано.

Мужчина просил взыскать с ответчика 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, но суд удовлетворил иск частично. Ответчику придется выплатить 350 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП во Фрунзенском районе пострадали четыре человека.

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