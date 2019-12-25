Аналитики выяснили, кому в Петербурге готовы платить большую зарплату

Большая часть высокооплачиваемых вакансий зафиксировали в IТ-сфере.

Аналитики компании HeadHunter поделились данными за июнь, согласно которым в Петербурге работодатели часто предлагали зарплату от 50 тысяч рублей. Однако в первый месяц лета на рынке появилось 1500 вакансий с заработанной платой от 245 тысяч рублей.

Платить высокую зарплату готовы специалистам из IТ-сферы, сферы продаж и сферы недвижимости и строительства. В том числе можно найти подобные вакансии в маркетинге, автобизнесе, а также банковской сфере и консультировании.

К примеру, для команды email/CRM маркетинга требуется специалист, разрабатывающий стратегию коммуникаций c клиентами посредством каналов direct-маркетинга, он должен организовывать работу разных продуктов и работать с аналитикой и ИТ-командой. За такие обязанности заплатят от 200 тысяч рублей до вычета налогов.

Директологу в компанию из сферы приборостроения и техники готовы платить до 300 тысяч рублей за продвижение нескольких интернет-магазинов и информационных ресурсов компании в системах контекстной, таргетинговой рекламы и на других рекламных площадках, а также создание рекламных кампаний.

Врач психиатр-нарколог может заработать до 250 тысяч рублей в наркологической клинике, помогая пациентам как на выезде, так и в стационаре.

Водителю-экспедитору с личным грузовым автомобилем могут заплатить до 260 тысяч рублей. До 300 000 рублей готова платить компания из добывающей отрасли геммологу\разметчику алмазов.

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