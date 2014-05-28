Аналитики выяснили, сколько россиян расплачивается наличными

Оплату бумажными деньгами чаще всего выбирают люди старше 60 лет.

Специалисты ВЦИОМ выяснили, сколько россиян предпочитают оплачивать покупки по старинке – наличными деньгами. Оказалось, что только 45% жителей страны пользуются безналичным способом.

Менее трети респондентов оплачивают покупки в равной степени наличными и банковской картой, еще четверть предпочитают пользоваться наличкой.

Бумажными деньгами чаще всего расплачиваются люди старше 60 лет. За платежи картой проголосовала молодежь. К полному переходу на безналичную оплату готовы около 52% россиян. Около 62% считают, что в ближайшие 20-30 лет бумажные деньги выйдут из оборота, а все расчеты будут вестись в цифровом формате.

Ранее мы писали, что большинство россиян, несмотря на пандемию, считают себя счастливыми.

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