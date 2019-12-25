Аналитики спрогнозировали рост ключевой ставки

Предполагается, что ключевая ставка вырастет сразу на 1 п.п.

Банк России может повысить ключевую ставку до 6,5% годовых. Как отметили банковские аналитики, ключевую ставку ЦБ может поднять уже 23 июля. Об этом пишут "Известия".

Так, семь аналитиков из 16 предполагают, что ключевая ставка поднимется до 6,5%. Еще шесть аналитиков прогнозируют повышения показателя до 6%. Три эксперт прогнозируют повышения на 0,75 п.п.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин отмечает, что ключевую ставку могут поднять из-за высокой инфляции. При этом месячные темпы роста цен снижаются — в июне показатель равнялся 0,69%, в мае — 0,74%. Однако, как считает эксперт, темпы снижения довольно медленные.

Ранее мы писали, что россияне стали больше экономить на фоне роста цен на повседневные товары.

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