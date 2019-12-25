Россияне стали больше экономить из-за роста цен

При этом индекс потребительского оптимизма вырос.

Россияне стали больше экономить, несмотря на то, что у некоторых граждан в пандемию материальное положение улучшилось. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные компании NielsenIQ.

При этом за второй квартал этого года индекс потребительского оптимизма вырос с 89 до 90 пунктов. А это значит, что россияне довольно осторожно относятся к своему материальному положению, а также осторожно тратят.

Если в первом квартале этого года "отличными" и "хорошими" перспективы трудоустройства называли 35% респондентов, то во втором квартале – 38%. При этом доля тех, кто свое материальное положение оценивает положительно увеличилась с 48% до 49%.

А вот в апреле-июне покупать новые вещи готовы были 40% потребителей против 42% в первом квартале этого года.

Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы, — сказала директор по аналитике и консалтингу "NielsenIQ Россия" Марина Волкова.

Аналитики подсчитали, что экономить продолжают 71% россиян. На развлечениях вне дома экономят 68% граждан, на покупке одежды -67% респондентов, на походах в кафе и рестораны – 61%, на отпусках – 54% россиян. Наиболее заметно во втором квартале тенденция к экономии проявилась благодаря тем, кто ограничивает себя в поездках в отпуск и покупке еды навынос.

В компании считают, что экономят россияне из-за роста цен на товары повседневного спроса. Об этом заявили 33% респондентов.

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