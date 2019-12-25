Составлен топ-10 самых необычных вакансий в Петербурге

Первое место занял специалист по структурной биоинформатике.

Аналитики сервиса hh.ru составили топ-10 самых необычных вакансий в Петербурге, на которые можно откликнуться прямо сейчас. Первое место в этом списке занял специалист по структурной биоинформатике. Ему необходимо анализировать структуру и взаимодействие молекул, заниматься дизайном лекарств. Зарплата за такой труд не указана.

Среди других интересных предложений аналитики выделили менеджера проекта онлайн реалити-шоу. Работодатель предлагает ему участвовать в подборе кандидатов, организовывать запуск реалити-шоу, координировать предпродакшн, а также следить за процентом от прибыли и рекламы. Успешному кандидату обещают зарплату в размере от 40 до 120 тысяч рублей.

Вакансией мечты назвали автора новелл. Такой человек должен писать интересные истории, которые будут "цеплять" женщин от 24 до 45 лет.

В топ-10 интересных вакансий также попал фермер, которому обещают 60 тысяч рублей за уход за животными в деревне и навыки переработки молока.

А вот у глазуровщика фарфоровых изделий ручным способом оплата труда совсем не большая и варьируется от 25 до 30 тысяч рублей. При этом желающего получить эту должность, готовы обучить всему с нуля.

В Петербурге также ищут водолаза, Nail блогера, тренера по копирайтингу, почерковеда и чайного сомелье.

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