Аналитики рассказали, сколько в месяц стоит самая дешевая комната в Петербурге

Самую дешевую комнату в Северной столице сдают за 6 тысяч рублей.

Аналитики одного из агентств недвижимости сообщили цену, за которую сдают самую дешевую комнату в Петербурге. Цена не превышает 6 тысяч за 12-15 квадратных метров. Такую комнату можно найти в Кировском и Красногвардейском районах города. Об этом сообщил гендиректор агентства недвижимости Игорь Аболемов.

Самая дорогая комната расположена в Петроградском районе. Хозяин просит 37 тысяч рублей за 37 квадратных метров. Сейчас на рынке стало на 361 предложение меньше, чем в августе. Больше всего комнат сдают в Центральном районе. Спрос вырастает с наступлением осени, поскольку к новому рабочему и учебному сезону приезжают люди из других регионов. Также высок спрос на квартиры и комнаты, расположенные возле метро.

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