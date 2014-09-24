Аналитики рассказали о "скудных" планах россиян на новогодние праздники

Согласно исследованию, четверо из десяти опрошенных россиян не планируют покидать родной город на праздниках.

Стали известны планы россиян на новогодние праздники, большинство планирует провести их дома. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на аналитики SuperJob.

Согласно исследованию, четверо из десяти опрошенных россиян не планируют покидать родной город на праздниках. У них в новогодних планах - сон и общение с домочадцами. На втором месте расположилась работа - каждый пятый продолжит трудиться даже на выходных. Завершает тройку новогодних дел - походы в гости.

Как рассказали аналитики, в этом году россияне практически рекордно отменили планы путешествовать. Отдохнуть в других городах или за границей планируют в два раза меньше человек, чем до пандемии. Среди направлений: Петербург, Краснодарский край и Крым, из открытых зарубежных — Таиланд, Египет и Израиль.

Ранее мы сообщали, что самым популярным ж/д маршрутом на новогодние праздники стал "Москва – Петербург". Большая часть купленных ж/д билетов приходится на 29 и 30 декабря, а нерабочие дни начинаются только 31-го.

Фото: pexels