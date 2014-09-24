Аналитики рассказали о "скудных" планах россиян на новогодние праздники

Стали известны планы россиян на новогодние праздники, большинство планирует провести их дома. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на аналитики SuperJob.
Согласно исследованию, четверо из десяти опрошенных россиян не планируют покидать родной город на праздниках. У них в новогодних планах - сон и общение с домочадцами. На втором месте расположилась работа - каждый пятый продолжит трудиться даже на выходных. Завершает тройку новогодних дел - походы в гости.
Как рассказали аналитики, в этом году россияне практически рекордно отменили планы путешествовать. Отдохнуть в других городах или за границей планируют в два раза меньше человек, чем до пандемии. Среди направлений: Петербург, Краснодарский край и Крым, из открытых зарубежных — Таиланд, Египет и Израиль.
Ранее мы сообщали, что самым популярным ж/д маршрутом на новогодние праздники стал "Москва – Петербург". Большая часть купленных ж/д билетов приходится на 29 и 30 декабря, а нерабочие дни начинаются только 31-го.
Фото: pexels
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