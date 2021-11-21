Самым популярным ж/д маршрутом на новогодние праздники стал "Москва – Петербург"

Большая часть купленных ж/д билетов приходится на 29 и 30 декабря, а нерабочие дни начинаются только 31-го.

Стало известно, что самое популярное железнодорожное направление среди россиян на новогодние праздники - маршрут "Москва-Петербург". Об этом 21 ноября сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По данным аналитиков одного из сервисов поездок и путешествий, в Петербург на каникулы оформляется каждый десятый билет. Второе место занимает направление "Москва – Казань". Следом – поездки в Нижний Новгород.

Примечательно, что большая часть купленных ж/д билетов приходится на 29 и 30 декабря. Добавим, что нерабочие дни начинаются только 31-го.

Ранее Piter.tv писал, что поезд из Петербурга был задержан по техническим причинам на перегоне по дороге в Мурманск.

Фото: Piter.tv