Аналитики назвали фактор торможения российской экономики после кризиса

В 2021 году расходы федерального бюджета уменьшатся на 9% по сравнению с 2020-м годом.

Аналитики агентства "Национальные кредитные рейтинги" назвали фактор торможения российской экономики после кризиса. Об этом пишет РБК.

По их оценке, фактором торможения станет политика "чрезвычайно консервативных расходов". Эксперты отмечают, что в России в 2020 году государство потратило значительно меньше денег на поддержку экономики и вывод страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом с 2021 по 2023 годы правительство не собирается масштабной поддержки экономического сектора через вливания в экономику.

Агентство рассчитывает, что в 2021 году расходы федерального бюджета уменьшатся на 9% по сравнению с 2020-м годом — что эквивалентно сумме в 2,2 триллиона рублей.

Планируемые расходы федерального бюджета выглядят чрезвычайно консервативными. цитата из доклада "Национальных кредитных рейтингов"

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