Ожидают снижения валового регионального продукта на уровне 3-4%.

Власти Москвы назвали срок снятия основных ограничений по COVID-19. С заявлением выступил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он заявил, что мэрия надеется на снятие коронавирусных ограничений в середине 2021 года. После этого, отметил Ефимов, экономика города начнёт постепенно восстанавливаться. В 2020-м же власти столицы ожидают снижения валового регионального продукта на уровне 3-4%. При этом это меньше показателей, на которые ориентировались ранее.

Ранее Собянин анонсировал открытие 4 декабря записи на вакцинацию от COVID-19.

Видео: YT / Россия 24