После поступления больших партий вакцины препарат станет доступным для других социальных групп.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие 4 декабря записи на вакцинацию от COVID-19. Заявление он сделал в своём блоге.

Электронная запись с 4 декабря будет доступна для работников здравоохранения, образования, а также городских социальных служб. Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря. Градоначальник заявил, что они оборудованы специальными медицинскими холодильниками. Персонал специально обучен для вакцинации.

После поступления больших партий вакцины препарат станет доступным для других социальных групп.

Ранее в Москве до середины января продлили меры противодействия COVID-19.

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