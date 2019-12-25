Аналитик Ульянов сообщил, что является залогом успеха телефонных аферистов

По словам эксперта, в характере многих жертв заложено стремление получить что-то даром.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что является залогом успеха телефонных аферистов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в характере многих жертв заложены жадность и стремление получить что-то даром. Он считает, что по этой причине многие ведутся на обманы про "крупные выигрыши", которые можно получить, перейдя по некой ссылке. Ульянов отметил, что люди все равно верят в какое-то чудо.

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Фото: Piter.tv