Аналитик Group‑IB рассказал о новых способах онлайн-мошенничества

В результате пользователи просто теряют свои накопления.

В интернете специалисты Group‑IB фиксируют всплеск онлайн-мошенничества. Об этом рассказал ведущий аналитик компании Евгений Егоров в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, мошенники представляются сотрудниками банков и предупреждают об отключении российских банков от SWIFT. Злоумышленники предлагают сохранить денежные средства путем перевода их на безопасный счет. В результате пользователи просто теряют свои накопления.

Кроме этого, мошенники предлагают свое посредничество по открытию кредитных карт в западном банке, который якобы привязан к российскому счету. После получения данных карт мошенники исчезают.

Как рассказал Егоров, злоумышленники размещают фейковые объявления с призывом собрать деньги для пострадавших в результате боевых действий. Он отметил, что могут использовать и другие схемы - предлагать свои услуги по оформлению документов для выезда из России или различные способы по уклонению от призыва.

Ранее в Петербурге пенсионерка хотела инвестировать в акции "Газпрома", но перевела деньги мошенникам.

Фото: pexels

