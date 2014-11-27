Аналитик Дор: власти США заблуждались относительно потенциала экономики России

Политолог из США считает, что Владимир Путин "не блефовал".

Американский политический аналитики Джеймс Дор считает, что власти США заблуждались и ошибались относительно потенциала экономики России. По мнению специалиста, президент РФ Владимир Путин не блефовал, говоря об экономической мощи страны. Такое мнение иностранец высказал в рамках своей авторской программы The Jimmy Dore Show, идущей на YouTube-канале. По мнению политолога, Москва выигрывает в противостоянии западному давлению, так как обратный эффект от введенных санкций сказывается на росте цен на топливо и продовольствие во всем мире.

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Эксперт напомнил зрителям о том, что в 2014 году сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм утверждал, что Россия экономически сопоставима с Италией. При этом парламентарий не понимал, как Владимир Путин может выигрывать эту партию в покер с такими "настолько слабыми картами". По мнению Дора, попытка Запада разорвать торговые связи с РФ грозит перестройкой глобального рынка.

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Фото и видео: YouTube / The Jimmy Dore Show

