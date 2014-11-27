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Аналитик Дор: власти США заблуждались относительно потенциала экономики России
Сегодня, 7:16
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Аналитик Дор: власти США заблуждались относительно потенциала экономики России

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Политолог из США считает, что Владимир Путин "не блефовал".

Американский политический аналитики Джеймс Дор считает, что власти США заблуждались и ошибались относительно потенциала экономики России. По мнению специалиста, президент РФ Владимир Путин не блефовал, говоря об экономической мощи страны. Такое мнение иностранец высказал в рамках своей авторской программы The Jimmy Dore Show, идущей на YouTube-канале. По мнению политолога, Москва выигрывает в противостоянии западному давлению, так как обратный эффект от введенных санкций сказывается на росте цен на топливо и продовольствие во всем мире.

Рубль становится самой надежной валютой в мире…Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик с крупнейшей в Европе немецкой или даже японской. 

Джейми Дор, политолог США

Эксперт напомнил зрителям  о том, что в 2014 году сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм утверждал, что Россия экономически сопоставима с Италией. При этом парламентарий не понимал, как Владимир Путин может выигрывать эту партию в покер с такими "настолько слабыми картами". По мнению Дора, попытка Запада разорвать торговые связи с РФ грозит перестройкой глобального рынка.

Политолог Суздальцев: Польша начала подготовку к возможной войне с Россией.

Фото и видео: YouTube / The Jimmy Dore Show
 

Теги: джеймс дор, рубль, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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