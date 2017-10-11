Ан-24 задымился в аэропорту Иркутска с пассажирами на борту

В сети появилось видео из салона самолета, на котором стюардесса пытается успокоить пассажиров.

Сегодня, 11 октября, в аэропорту Иркутска на борту самолета Ан-24 принадлежащего авиакомпании "Ангара" произошел инцидент.

Когда пассажиры рейса Иркутск - Усть-Кут заняли свои места и приготовились к взлету, при запуске двигателей салон наполнился едким дымом. Пассажиры отказались лететь этим самолетом, и они были отправлены резервным бортом. При повторном запуске задымления в салоне не было.

Один из пассажиров снял на видео и опубликовал в интернете короткий эпизод разговора стюардессы с пассажирами, где она пытается успокоить сидящих в салоне самолета людей, объясняя им, что "это нормальное явление при запуске двигателей".

Напомним, 2 октября Piter.TV опубликовал видео пассажира Ан-148, у которого во время полета загорелся один из двигателей.

Видео: YouTube/Ринат И