"Огненный" пассажирский Ан-148 совершил экстренную посадку

Один из пассажиров снял на видео пламя, вырывающееся из одного из двигателей самолета.

Данный инцидент произошел в небе в субботу, 30 сентября. У пассажирского самолета Ан-148 летевшего из Талакана в Иркутск после взлета загорелся один из двигателей.

Один из пассажиров, который летел этим рейсом, снял на камеру мобильного телефона языки пламени вырывающиеся из одного из двигателей самолета. В видео слышно, как бортпроводница объявляет пассажирам об экстренной посадке, просит пристегнуть ремни и принять безопасную позу.

Самолет вернулся в аэропорт и был отправлен на ремонт. Пассажиры отправлены в Иркутск другим рейсом.

Видео: YouTube/Анатолий Аннаев