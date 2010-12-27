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Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Якутске из-за неисправности рулевого управления
Сегодня, 9:19
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MShaffter

Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Якутске из-за неисправности рулевого управления

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При взлете у самолета выявилась неисправность рулевого управления, и самолет съехал с ВПП полосы.

Сегодня, 18 июня, в аэропорту Якутска самолет Якутск - Зырянка выкатился за пределы ВПП.

Самолет авиакомпании Якутия, который должен был вылететь в 7 часов 5 минут (время местное) в Зырянку при исполнительном старте вышло из строя рулевое управление Ан-24. Самолет выехал за пределы ВПП. 3 члена экипажа и 7 пассажиров были эвакуированы и не пострадали.

Рейс был отложен, а также были задержаны еще 6 рейсов. В данный момент работа аэропорта Якутска восстановлена.

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Фото: свободные источники

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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