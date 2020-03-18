Россия готовилась к возможности нефтяной войны со Штатами, - уверены аналитики.

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне. Издание The American Conservative считает, что это американская сланцевая нефть.

Авторы уверены, что Россия "устала терпеть" наращивание в США добычи сланцевой нефти. При этом РФ вынуждена снижать производство для удерживания мировых цен.

Россия готовилась к возможности нефтяной войны со Штатами, - уверены аналитики.

По их версии, поведение РФ обусловлено разочарованием в президенте США Дональде Трампе.

The American Conservative подчеркивает, что Россия готовилась к такому сценарию на рынке.

Ранее жительница США рассказала, как в Америке проходит карантин в связи с коронавирусом.

Видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance, PBS NewsHour, Al Jazeera English