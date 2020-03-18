Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне. Издание The American Conservative считает, что это американская сланцевая нефть.
Авторы уверены, что Россия "устала терпеть" наращивание в США добычи сланцевой нефти. При этом РФ вынуждена снижать производство для удерживания мировых цен.
Россия готовилась к возможности нефтяной войны со Штатами, - уверены аналитики.
По их версии, поведение РФ обусловлено разочарованием в президенте США Дональде Трампе.
The American Conservative подчеркивает, что Россия готовилась к такому сценарию на рынке.
Ранее жительница США рассказала, как в Америке проходит карантин в связи с коронавирусом.
Видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance, PBS NewsHour, Al Jazeera English
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