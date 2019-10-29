Американский журналист вышел в прямой эфир без штанов

Уилл Рив предстал перед зрителями с голыми коленями и в пиджаке.

Журналист вышел в прямой эфир без штанов. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях. Они опубликовали фотографии в Twitter. На кадрах заснят корреспондент телеканала ABC Уилл Рив, который забыл надеть важную часть гардероба. Забавный инцидент произошел во время трансляции утренней телепередачи "Доброе утро, Америка".

Уилл Рив рассказывал зрителям о беспилотниках, которые помогвают медика доставлять лекарства во время пандемии коронавируса в США. В какой-то момент в кадре оказалось голое колено корреспондента. Зрители сумели посмеяться над ситуацией. Они отметили, что верхняя часть Рива соответствовала официальному стилю одежды. Он был одет в пиджак и рубашку.

Уиллу Риву пришлось обратиться в собственном Twitter с объяснениями произошедшего. Американец написал, что был в шортах. Он отметил, что готовился у тренировке. В сообщении он пошутил над теми, кто носить ремень, штаны и обувь даже во время работы в домашних условиях. Корреспондент пообещал, что в следующий раз будет одет в штаны.

Фото и видео: YouTube/NewscastStudio