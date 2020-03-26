Эксперт предрек вторую волну эпидемии коронавируса.

Американский вирусолог предсказал заражение миллионов людей коронавирусом. Чарльз Кэлишер предсказал, что пандемия коронавируса продлится еще долгие годы. О словах специалиста рассказали журналисты "РБК". По мнению иностранного эксперта, пандемия инфекции продлится до того времени, пока мировые эксперты не изобретут эффективную вакцину. До этого момента коронавирусом успеют заразиться еще миллионы человек.

Кэлишер считает, что неинфицированные жители планеты станут носителями во время второй волны эпидемии. Эксперт уверен, что пандемии коронавируса будут подвержены все страны мира.

Представьте, какого масштаба может достичь эпидемия в странах, которые к ней не подготовлены прокомментировал ученый

По словам Кэлишера, коронавирус не станет для человечества последним, с которым ему предстоит столкнуться. По данным специалиста, на земле находятся еще около трех миллионов не обнаруженных вирусов. Предотвратить их распространение люди смогут путем сохранения природной среды, а также развитие научной и медицинской отраслей.

Раскрыт новый путь передачи коронавируса.

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