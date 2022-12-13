Такер Карлсон рассказал о разрушительной политике украинских властей.

Американский телеведущий с телеканала FOX News Такер Карлсон одной фразой описал украинского президента Владимира Зеленского. По версии журналиста, сейчас глава государства превратился с инструмент полного уничтожения. Таким образом в СМИ раскритиковали вчерашний ранее необъявленный визит американского президента Джо Байдена в Киев. Канал осудил отношение лидера Белого дома к украинскому кризису, так как внешняя политика США лишь укрепила сотрудничество между Москвой и Пекином, создав между государствами "крепкий союз". Карлсон дополнительно негативно оценил киевский режим, который готов жертвовать жизнями миллионов граждан ради достижения собственных политических задач.

Нет, Зеленский не герой, он — инструмент полного уничтожения. "Сам Зеленский — это очень темная сила. Если понаблюдать за ним, то это очевидно. Безошибочно. Кто может этого не увидеть? Такер Карлсон, ведущий Fox News

Такер Карлсон напомнил, что украинский президент запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников. Эксперт полагает, что Джо Байден находился с рабочим визитом в США ради того, чтобы пропагандировать еще одну мировую войну.

В США резко осадили сенатора, потребовавшего F-16 для Украины.

Фото и видео: FOX News