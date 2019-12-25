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Американский посол встретится в Петербурге с представителями бизнеса и культуры
Сегодня, 16:50
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Американский посол встретится в Петербурге с представителями бизнеса и культуры

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Джон Салливан впервые посетит Петербург в качестве посла.

Во вторник, 6 июля, американский посол Джон Салливан отправился в Петербург в должности посла, сообщили в американском диппредставительстве. 

Дипломатический представитель встретится в Северной столице с представителями бизнеса и деятелями культуры. Для Салливана это первый визит в новом назначении. 

Несколькими месяцами ранее, 22 апреля, посол Соединенных штатов Америки в России покинул страну для консультаций после того, как президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей". 

Ранее мы писали, что посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы.

Фото: Piter.tv

Теги: американский посол, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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