Американский посол встретится в Петербурге с представителями бизнеса и культуры

Во вторник, 6 июля, американский посол Джон Салливан отправился в Петербург в должности посла, сообщили в американском диппредставительстве.
Дипломатический представитель встретится в Северной столице с представителями бизнеса и деятелями культуры. Для Салливана это первый визит в новом назначении.
Несколькими месяцами ранее, 22 апреля, посол Соединенных штатов Америки в России покинул страну для консультаций после того, как президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".
Ранее мы писали, что посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы.
Фото: Piter.tv
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