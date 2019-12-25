Американский посол встретится в Петербурге с представителями бизнеса и культуры

Джон Салливан впервые посетит Петербург в качестве посла.

Во вторник, 6 июля, американский посол Джон Салливан отправился в Петербург в должности посла, сообщили в американском диппредставительстве.

Дипломатический представитель встретится в Северной столице с представителями бизнеса и деятелями культуры. Для Салливана это первый визит в новом назначении.

Несколькими месяцами ранее, 22 апреля, посол Соединенных штатов Америки в России покинул страну для консультаций после того, как президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".

Ранее мы писали, что посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы.

Фото: Piter.tv