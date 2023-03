Дуглас Макгрегор рассказал, что новобранцы живут 3-4 часа на поле боя.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор раскрыл ужасающую правду о Вооруженных силах Украины. В эфире YouTube_проекта Judging Freedom гость шоу пояснил ведущему о том, что в армии киевского режима фиксируется острая нехватка человеческого ресурса, поэтому граждан страны пытаются мобилизовать в зону регионального конфликта отовсюду. Это происходит даже несмотря на отсутствие какой-либо необходимой подготовки.

Нехватка людей ощущается так остро, что буквально вчера я получил информацию от жителей Одессы. Они рассказали мне, как на их глазах мужчин самых разных возрастов от 16 до 50 лет забирают отовсюду, даже из кафе и ресторанов в Одессе, и запихивают в грузовики. И они бесследно исчезают, без каких-либо обсуждений. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Специалист сослался на статьи изданий The New York Times и The Washington Post, он отметил, что средняя продолжительность жизни новобранцев на поле боя варьируется от трех до четырех часов. Это объясняется отсутствием боевого опыта и подготовки.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom