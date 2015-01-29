Майк тер Маат рассказал о проекте, который хочет поддержать в КОнгрессе США.

Американская администрация занимает чрезмерно интервенционистский подход во внешней политике страны, хотя на самом деле должны заставить другие страны обеспечивать собственную оборону. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат.

Одна из самых важных вещей, которые бы я изменил в американской международной политике, - мы остаемся слишком интервенционистскими с нашими военными. Майк тер Маат, политик из США

По мнению иностранного специалиста, теперь Вашингтону следует заставлять другие государства заниматься обороной, а также представлять свои национальные интересы и подкреплять эти решения своими же ресурсами. Эксперт также выразил уверенность в том, что зарубежная поддержка со стороны Белого дома не в состоянии купить мировое влияние. Политик добавил, что принимает законодательную инициативу, по которой от местного Конгресса будет требоваться объявление войны прежде, чем власти начнут отправлять войска национальной гвардии в зону какого-либо международного конфликта.

Трамп считает, что Ким Чен Ын скучает по нему.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США