Чарли Хайнлайн рассказал о ситуации, которая произошла под Белградом во время операции Allied Force.

Американский пилот рассказал о втором подбитом F-117 в Югославии. Журнал The Drive опубликовал рассказ подполковника ВВС США в отставке Чарли Хайнлайна. Он стал очевидцем попытки ликвидации штурмовика Nighthawk ("Ночной ястреб") во время операции Allied Force. В рамках операции Хайнлайн находился в составе 9-ой истребительной эскадрильи "Летающие рыцари". Их самолеты дислоцировался на авиабазе Спангдалем в ФРГ. Боевые миссии длились на протяжении шести часов. За это время бортам требовалась дозаправка.

Хайнлайн вспомнил, что вместе с коллегой летел на расстоянии 10 миль друг от друга. В эту ночь Сербия выпустила много ракет из систем SA-3 Goa (C-125 "Печора"). О ракетах противника пилотов должны были предупреждать летчики F-16CJ "Wild Weasel". В результате об атаке его напарника оповестили в тот момент, когда до бомбы оставалось около 40 секунд. Инцидент произошел на окраине Белграда.

Я знал, что мой напарник был где-то там. Затем я увидел еще один запуск - сильное свечение, и даже с такого расстояния можно разглядеть множество деталей. Шлейф, дым, а потом просто этот огненный шар приближается к вам Чарли Хайнлайн, пилот ВВС США

Хайнлайну удалось выполнить поставленную задачу по сбросу бомбы. Он направился на место ждать напарника. В результате второй F-117 появился. По воспоминаниям пилота, он был "не в лучшей форме" и летел с выключенным светом. Сопровождающему самолету-заправщику пришлось опускать заслонки, чтобы дать возможность пострадавшему "Ночному ястребу" подключиться. Пилоту все же удалось заполнить баки топливом. Оба самолета-"невидимки" вернулись на базу.

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Фото: Pixabay.com