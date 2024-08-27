Иностранец говорил с журналистами при условии анонимности.

Американский наемник, который воевал на стороне армии киевского режима, рассказал местным журналистам о хаосе, сложившемся среди украинских военнослужащих на территории Курской области. Такие сведения иностранец огласил во время интервью для телеканала ABC News. Известно, что эксперт шоу говорил на условиях анонимности, однако в СМИ утверждают, что успешно удостоверили его личность.

Нас просили пойти в район <...> под Курском, чтобы помочь снайперам [ВСУ] с проведением операций. Но сейчас там хаос, и в итоге мы не провели эту операцию. военнослужащий США

Напомним, что американская частная военная компания Forward Observations Group (FOG), которая была замечена в российском приграничном регионе, могла получить от от Центрального разведывательного управления США задачу на совершение различных диверсий и провокаций в Курской области.

ООН прокомментировала публикации воюющей за Украину ЧВК из США.

Фото и видео: ABC News