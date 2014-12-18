Американский генерал признал, что Россия опережает США в области БПЛА

Джеймс Рэйни указал на опасность для Вашингтона в случае возникновения нового вооруженного противостояния.

Глава американского Командования будущего Сухопутных войск, генерал Джеймс Рэйни признался в том, что Москва опережает Вашингтон в области беспилотных летательных аппаратов. Соответствующей информацией иностранный эксперт поделился в интервью британской газете Times. Военнослужащий отметил, что Вооруженные силы США в случае вооруженного конфликта сегодня столкнулись бы с огромными потерями в личном составе, так как Пентагон не смог оснастить армию должным оборудованием для войны с широким использованием БПЛА. Джеймс Рэйни добавил, что несмотря на достигнутый прогресс в использовании беспилотных технологий в рамках регионального конфликта на Украине, власти в США пока что не смогли получить информацию и средства, необходимые для противостояния подобным угрозам в будущем.

Россия впереди нас по БПЛА в настоящее время. Джеймс Рэйни, генерал США

Российские военнослужащие достигли значительного прогресса в применении БПЛА в региональном конфликте на Украине, добавил военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel. Иностранный аналитик добавил, что эта ситуация может иметь серьезные последствия для киевского режима, а Вооруженные силы Украины должны сейчас найти средства противодействия опасности БПЛА, чтобы лишить российскую армию преимущества.

В Белгородской области из-за сброса взрывчатки с БПЛА погибла женщина.

