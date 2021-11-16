Американский фигурист прокатился в обнимку с Тутберидзе

Джонни Вейер посетил Москву с заданием от американского телеканала.

Бывший американский фигурист прокатился в обнимку с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Встреча иностранца с российскими представителями состоялась на ледовом катке "Хрустальный" в Москве. Кадры с мероприятия опубликованы в Instagram-аккаунте Джонни Вейера. Он разместил в социальной сети видео, на котором катается в обнимку с тренером. Также спортсмен разместил фотографию с Даниилом Глейхенгаузом, Сергеем Дудаковым и Тутберидзе.

Спасибо, Этери Георгиевна. пост американца

Джонни Вейр рассказал, что взял интервью для телеканала NBC в Москве у российской чемпионки мира Анны Щербаковой.

Стало известно, когда откроют пространство "Никольские ряды".

Фото и видео: Instagram / teamtutberidzee