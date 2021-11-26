Американский фигурист-гей объяснил любовь к России

Джонни Вейер пообщался с подписчиками о том, что ему нравится в России.

Американский фигурист Джонни Вейер упомянул людей, культуру и снег среди вещей, которые ему нравятся в России. Иностранец ответил на соответствущий вопрос, который ему задали подписчики в Instagram-аккаунте. Спортсмен выложил сторис с ответом. Он рассказал, что восхищается архитектурой России. При этом он даже изучал русский язык в университете. Любимым словом американца стало "черепаха".

Напомним, что фигурист Вейер совершил каминг-аут в 2011 году. Он публично заявил о том, что что ему нравятся мужчины. Спортсмен является трехкратным чемпионом США. В мировом первенстве он удостоился бронзовой медали. Профессиональную карьеру молодой человек завершил в 2013 году.

Также в июле 2020 года Вейер обратился к подписчикам на русском языке. Он поблагодарил своих фанатов из России, которые поздравили его с днем рождения.

Американский фигурист прокатился в обнимку с Тутберидзе.

Фото и видео: Instagram / @johnnygweir