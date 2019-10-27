Американские ученые рассказали о пользе картофельного пюре для спортсменов

После замеров глюкозы у тех, кто потребляли гель и пюре результаты оказались примерно одинаковы.

Ученые из университета Иллинойса рассказали о пользе картофельного пюре для спортсменов. Результаты исследования опубликованы на сайте заведения.

Исследователи пришли к выводу, что картофель может заменить специальный углеводный гель во время длительных тренировок. Ученые поделили 12 испытуемых на 3 группы: одни потребляли воду, вторые гель, а третьи пюре. Еженедельно участники эксперимента преодолевали на велосипеде 267 км.

После замеров глюкозы у тех, кто потребляли гель и пюре результаты оказались примерно одинаковы, по сравнению с группой, потреблявшей воду. Кроме того, вторая и третья группа показала на тренировке высокую эффективность.

Отмечается, что после употребления пюре у испытуемых болел желудок. Ученые связывают это с объемом потребления картофельного пюре.

Напомним, ранее ученые рассказали, что чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию.

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