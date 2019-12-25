Американские эксперты назвали преимущество вакцины "Спутник V" после изучения статьи о препарате, опубликованной в медицинском журнале The Lancet.
Специалисты из США считают, что плюс российской вакцины в том, что она не требует для транспортировки крайне низких температур — как некоторые европейские препараты.
С заявлением выступил инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу.
Поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах.
Дин Уинслоу, инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете
Он отметил, что для перевозки российской вакцины достаточно температуры обыкновенного холодильника. Это облегчит её доставку в другие страны.
Ранее Минздрав Австрии оценил перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе.
Фото: pixabay.com
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