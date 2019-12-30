Эксперт: причиной крушения "Боинга" в Иране стали США

Лайнер был сбит ракетой КСИР утром 8 января.

Трагедия с украинским самолетом в Иране стала результатом провокации со стороны Вашингтона. Об этом "Nation News" заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт сообщил, что в день происшествия в воздушном пространстве Ирана находились десятки ударных беспилотников Штатов. По его словам, их присутствие провоцировало Тегеран на решительные меры. Он также добавил, что сейчас США будут "выжимать" все из произошедшего, несмотря на то, что именно его агрессивность послужила отправной точкой для гибели людей.

Лайнер был сбит утром 8 января. Летевший в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился через две минуты после вылета. В результате погибли 176 человек. Позднее в Иране заявили, что самолет сбили их ракеты, приняв его за крылатую ракету.

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